Требуют вернуть индексацию пенсий бесплатным муниципальным сотрудникам

Она намерена обратиться в Минтруд чтобы там издали разъяснения по этому поводу и отменили сдачу СЗВ-М на таких бесплатных работников.

Например, председатель Совета одного из городских поселений Краснодарского края пожаловалась, что ей не проводят индексацию пенсии. Хотя она работает без зарплаты, ПФР считает ее работающей, пишет «Парламентская газета».

При этом по позиции ПФР и Минтруда не надо сдавать СЗВ-М за тех, кто безвозмездно работает в некоммерческих организациях.

Перечень организационно-правовых форм НКО, которые могут не сдавать СЗВ-М, мы приводили тут.

Однако Совет городского поселения — это представительный орган, а не общественная организация. Поэтому на всех работников здесь сдают СЗВ-М, в том числе и бесплатных.

«На сегодня как в некоммерческих, так и муниципальных организациях, большинство сотрудников (в том числе руководителей) трудятся на безвозмездной основе», — отметила Наталья Костенко.

Она предложила Минтруду освободить муниципальные органы и организации и подведомственные им структуры от обязанности сдавать СЗВ-М в отношении работников, не получающих зарплату.