Внутреннее письмо ПФР разъясняет, какие НКО могут не сдавать СЗВ-М

С тех пор как ввели форму СЗВ-М, не утихают споры по поводу того, должны сдавать этот отчет некоммерческие организации или не должны.

Ранее неоднократно ПФР со ссылкой на мнение Минтруда заявлял, что на руководителей НКО надо сдавать СЗВ-М, даже если они работают бесплатно.

Впрочем, на практике это сомнительное разъяснение ПФР многие игнорировали и не сдавали СЗВ-М на общественников.

Так поступила и НКО в форме ассоциации (код ОКОПФ 20600) из Ставропольского края. Однако недавно из ПФР пришло уведомление с требованием сдать отчеты (СЗВ-М СЗВ-ТД) за 2019 — 2020 годы.

Отчеты были составлены и сданы, однако озвученная сумма штрафа заставила руководителя НКО одуматься и обнулить сданные отчеты.

Тем более, что пока происходил весь этот сыр-бор вокруг несданных отчетов, ПФР успел переменить свое мнение и теперь уже не возражает против отсутствия СЗВ-М по НКО.

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Историей поделился наш читатель. В местном отделении ПФР ему рассказали о полученном недавно внутреннем письме, согласно которому некоторые организации могут не сдавать СЗВ-М.

Как определить, кто относится к этой некоторой освобожденной категории?

По словам сотрудников ПФР, такие организации они определяют в своей программе, ориентируясь на код ОКОПФ: те, у кого код начинается на 20 и на 7, могут СЗВ-М не сдавать.

Отметим, код ОКОПФ 20 00 00 — это организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся некоммерческими корпоративными организациями. Среди них:

2 01 00 Потребительские кооперативы 2 02 00 Общественные организации 2 06 00 Ассоциации (союзы) 2 07 00 Товарищества собственников недвижимости 2 11 00 Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 2 12 00 Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации

Код ОКОПФ 70 00 00 — это организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся некоммерческими унитарными организациями. Среди них: