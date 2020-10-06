Внутреннее письмо ПФР разъясняет, какие НКО могут не сдавать СЗВ-М

С тех пор как ввели форму СЗВ-М, не утихают споры по поводу того, должны сдавать этот отчет некоммерческие организации или не должны.
Ранее неоднократно ПФР со ссылкой на мнение Минтруда заявлял, что на руководителей НКО надо сдавать СЗВ-М, даже если они работают бесплатно.
Впрочем, на практике это сомнительное разъяснение ПФР многие игнорировали и не сдавали СЗВ-М на общественников.
Так поступила и НКО в форме ассоциации (код ОКОПФ 20600) из Ставропольского края. Однако недавно из ПФР пришло уведомление с требованием сдать отчеты (СЗВ-М СЗВ-ТД) за 2019 — 2020 годы.
Отчеты были составлены и сданы, однако озвученная сумма штрафа заставила руководителя НКО одуматься и обнулить сданные отчеты.
Тем более, что пока происходил весь этот сыр-бор вокруг несданных отчетов, ПФР успел переменить свое мнение и теперь уже не возражает против отсутствия СЗВ-М по НКО.
Историей поделился наш читатель. В местном отделении ПФР ему рассказали о полученном недавно внутреннем письме, согласно которому некоторые организации могут не сдавать СЗВ-М.
Как определить, кто относится к этой некоторой освобожденной категории?
По словам сотрудников ПФР, такие организации они определяют в своей программе, ориентируясь на код ОКОПФ: те, у кого код начинается на 20 и на 7, могут СЗВ-М не сдавать.Отметим, код ОКОПФ 20 00 00 — это организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся некоммерческими корпоративными организациями. Среди них:
|2 01 00
|Потребительские кооперативы
|2 02 00
|Общественные организации
|2 06 00
|Ассоциации (союзы)
|2 07 00
|Товарищества собственников недвижимости
|2 11 00
|Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
|2 12 00
|Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации