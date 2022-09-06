При приеме на работу дембеля не надо никуда слать сообщения

Речь идет о перечне перечень должностей, при назначении на которые надо представлять сведения о доходах и имуществе.

В этот перечень совершенно точно не входит военная служба по призыву.

Поэтому если к вам в компании устраивается человек, который только что отслужил в армии, о его приеме не надо оповещать его бывшего «работодателя».

Такое разъяснение дает Роструд.

Напомним, уведомлять о заключении трудового договора с госслужащим надо, если не прошло 2 года после его увольнения со службы.

За нарушение — штраф для юрлиц от 100 тыс. рублей. Срок давности по нарушению — 6 лет.

Поэтому будьте бдительны. Штраф, например, может прилететь за прием на работу бывшего налоговика, если вовремя не отправить уведомление.