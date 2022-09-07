Транспортный налог

При передаче авто между обособками транспортный налог в новую ИФНС платят со следующего месяца

Налоговики начисляют бизнесу транспортный налог, ориентируясь на данные ГИБДД о постановке на учет и снятии с учета автомобиля. В том числе при его «миграции» между разными обособками одной организации.

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Разъяснение дает ФНС в письме от 31.08.2022 № БС-4-21/11473@.

В НК не описана особая процедура начисления налога при перерегистрации авто на другую обособку. Надо придерживаться норм о гибели (уничтожении) и изъятии авто.

При передаче из одной обособки в другую налог платят по старому месту, в том числе, за месяц передачи, потому что на 1 число этого месяца автомобиль все еще стоял на старом учете.

Со следующего месяца начисление налога пойдет по месту нахождения другой обособки.

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Транспортный налог

При передаче авто между обособками транспортный налог в новую ИФНС платят со следующего месяца

Налоговики начисляют бизнесу транспортный налог, ориентируясь на данные ГИБДД о постановке на учет и снятии с учета автомобиля. В том числе при его «миграции» между разными обособками одной организации.

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