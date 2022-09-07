Из ФСБУ по инвентаризации предлагают убрать норму о взаимозачете при пересортице

Летом Минфин выставил на суд бухгалтерского сообщества проект ФСБУ «Инвентаризация». Замечания к нему собирали в Ассоциации «НРБУ «БМЦ». Сейчас там представлен проект с учетом предлагаемых поправок.
Из проекта ФСБУ предлагают убрать норму о пересортице, которая сейчас гласит так: «Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы допускается в исключительных случаях за один и тот же проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах».Авторы этой поправки интересуются:
- что подразумевается под словосочетанием «взаимный зачет»?
- что именно «допускается в исключительных случаях»?
И эти данные должны быть исправлены во всех случаях, чтобы соответствовал факту.Если их не исправлять, то непонятно, зачем проводилась инвентаризация. Исправлять надо все, где есть ошибки.
Здесь нет предмета для какого-то «взаимного зачета», считают эксперты.
Как в проекте ФСБУ (до поправок) надо отражать излишки и недостачи смотрите в нашей таблице здесь.