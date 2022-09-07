Инвентаризация

Из ФСБУ по инвентаризации предлагают убрать норму о взаимозачете при пересортице

В проект федерального стандарта по инвентаризации подготовили поправки. Они, в том числе, касаются пересортицы.

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Летом Минфин выставил на суд бухгалтерского сообщества проект ФСБУ «Инвентаризация». Замечания к нему собирали в Ассоциации «НРБУ «БМЦ». Сейчас там представлен проект с учетом предлагаемых поправок.

Из проекта ФСБУ предлагают убрать норму о пересортице, которая сейчас гласит так: «Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы допускается в исключительных случаях за один и тот же проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах».

Авторы этой поправки интересуются:

  • что подразумевается под словосочетанием «взаимный зачет»?
  • что именно «допускается в исключительных случаях»?
Пересортица означает, что учетные данные по двум сортам разнонаправленно ошибочны: по одному сорту данные занижены относительно факта, по другому сорту — завышены.

И эти данные должны быть исправлены во всех случаях, чтобы соответствовал факту.

Если их не исправлять, то непонятно, зачем проводилась инвентаризация. Исправлять надо все, где есть ошибки.

Здесь нет предмета для какого-то «взаимного зачета», считают эксперты.

Как в проекте ФСБУ (до поправок) надо отражать излишки и недостачи смотрите в нашей таблице здесь.

 

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