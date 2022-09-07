Онлайн-кассы

Бухгалтеры жалеют, что расчетный счет нельзя защитить от залетных платежей физлиц

При поступлении безнала от физлица надо пробить чек ККТ, даже если идет оплата физлицом за организацию. Причем такой платеж может быть совершенно неожиданным для получателя, а действенных механизмов застраховаться от такой беды нет.

Версия для печати

Обсуждение этой темы ведут наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Компания выставила счет на оплату ИП. Но деньги пришли не с его расчетного счета, который у него есть, а с обычного счета физлица (40817...). Онлайн-кассы в компании нет, потому что все расчеты всегда идут безналом.

Участники обсуждения озвучили возможные варианты решения этого вопроса.

1) Ничего не делать. Налоговики могут не заметить это нарушение, а если заметят на первый раз вместо штрафа можно отделаться предупреждением.

2) Купить ККТ и пробить чек коррекции.

3) Вернуть платеж как ошибочный. Пусть ИП платит заново с расчетного счета.

Как жаль, что нельзя установить функцию запрета входящих платежей от физиков, сокрушаются бухгалтеры.

Коллеги мечтают о волшебной кнопке в интернет-банке, которую можно было бы нажать и навсегда избавиться от подобных проблем.

А вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию? Как выкручивались?

Бухгалтеры, зарплата специалистов по управленке больше 100 тыс. руб. Пора учиться и зарабатывать больше

«Клерк» подготовил курс повышения квалификации:

• 13 модулей с обучающими материалами по управленке и бюджетированию;
• 6 тестов, домашние задания, понятные уроки без воды, закрытые чаты в Telegram с кураторами;
• живая встреча с экспертами, итоговая аттестация.

После курса станете полноценным спецом по управленческому учету. Научитесь анализировать доходы и расходы, настраивать и вести управленку. Получите удостоверение на 140 ак. часов — внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Посмотрите полную программу курса здесь или заполните форму ниже — расскажем больше.

Обзоры для бухгалтера

💣 💥Второй сезон Бухтуба!!! S2 E1: Бухгалтеров задолбали персональные данные, АУСН и единый налоговый платеж

Ура, мы дождались, пока дерзкий Бухтуб с особо дерзким Артемием Васенко снова начнут прокачивать бухгалтерскую рутину огненными обзорами новостей. Смотрите первый выпуск второго сезона и уберите от экранов детей. Шутка, мы приличные до неприличия! Смотреть всем!

Повышение квалификации

Малый и средний бизнес

Как малому бизнесу соперничать с крупными сетями

Зачастую у владельцев малого бизнеса есть конкуренты-монополисты: у маленьких кафе - крупные фастфуд-сети, у продуктовых “у дома” - большие супермаркеты, у магазинов товаров для дома, спорта или книг - онлайн-маркетплейсы вроде OZON и Яндекс.Маркета.

Как малому бизнесу соперничать с крупными сетями
Онлайн-кассы

Бухгалтеры жалеют, что расчетный счет нельзя защитить от залетных платежей физлиц

При поступлении безнала от физлица надо пробить чек ККТ, даже если идет оплата физлицом за организацию. Причем такой платеж может быть совершенно неожиданным для получателя, а действенных механизмов застраховаться от такой беды нет.

Мероприятия

Разместить
Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Из Тайланда и Египта теперь онлайн не поработаешь?

​​​​​​​Вода — мокрая, огонь — горячий, а удаленка — онлайн (и неважно откуда). Так мы это понимаем. Но чиновник, он по-другому как-то устроен и отрицает очевидное. Роструд считает, что удаленные сотрудники российской компании должны работать только из России.

Читать еще