Бухгалтеры жалеют, что расчетный счет нельзя защитить от залетных платежей физлиц

Обсуждение этой темы ведут наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Компания выставила счет на оплату ИП. Но деньги пришли не с его расчетного счета, который у него есть, а с обычного счета физлица (40817...). Онлайн-кассы в компании нет, потому что все расчеты всегда идут безналом.

Участники обсуждения озвучили возможные варианты решения этого вопроса.

1) Ничего не делать. Налоговики могут не заметить это нарушение, а если заметят на первый раз вместо штрафа можно отделаться предупреждением.

2) Купить ККТ и пробить чек коррекции.

3) Вернуть платеж как ошибочный. Пусть ИП платит заново с расчетного счета.

Как жаль, что нельзя установить функцию запрета входящих платежей от физиков, сокрушаются бухгалтеры.

Коллеги мечтают о волшебной кнопке в интернет-банке, которую можно было бы нажать и навсегда избавиться от подобных проблем.

А вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию? Как выкручивались?