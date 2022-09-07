👊 Если сотрудник в рабочее время делает другую работу, можно настучать на него второму работодателю

В ситуации разбирался Роструд. Обнаружилось, что один из специалистов, у которого рабочий день с 9 до 18 по основному месту работы, также дистанционно с 14 до 18 работает на другом предприятии по совместительству.

То есть, находясь на основном рабочем месте, человек параллельно в это же время выполняет работу на другом предприятии.

Работодатель возмущен и хочет привлечь такого вездесущего сотрудника к дисциплинарной ответственности. Но повода для этого нет, утверждает Роструд.

Сама по себе работа по совместительству не является нарушением трудовых обязанностей. А привлечь к дисциплинарке можно только за неисполнение трудовых обязанностей.

Кроме того, разгневанный работодатель № 1 намерен уведомить второго работодателя о том, что работник не вправе работать по совместительству в указанные часы.

Это сделать можно, поясняет Роструд.

Можно направить второму работодателю информацию о том, в какое время работник исполняет трудовые обязанности по основному месту работу.

Это не обязательно, но при желании так сделать можно.

Причем ранее Роструд пояснял, что работодатель не имеет права запрашивать у совместителя документы о его других работах.

Кстати, совместитель вправе работать на 5 работах хоть 24 часа в сутки. Это подтвердил Минтруд в письме от 17.05.2022 14-6/ООГ-3230.