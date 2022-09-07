Банкротство

Мораторий на банкротства себя не оправдал. Продлевать его не будут

Должники ничего не выиграли, а платежная дисциплина упала.

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Правительство решило, что продлевать тотальный мораторий на банкротство после 1 октября не имеет смысла.  А исключительные случаи чиновники будут разруливать в ручном режиме.

Налоговики жалуются, что упала платежная дисциплина. Угроза начать дело о банкротстве должна ее повысить.

Кредиторы тоже не стремятся банкротить должников. Это затратное мероприятие с неясным итогом. Реструктуризация может быть гораздо выгоднее.

Напомним, банкротный мораторий закончится 2 октября. Он введен постановлением Правительства от 28.03.2022 № 497.

Мораторий на банкротство имеет ряд последствий – запрет на взыскание долгов, на выплату дивидендов. При этом мораторий на взыскание долгов действует на всех, а не только на банкротов. А перед выплатой дивидендов бизнес вынужден платно размещать информацию на Федресурсе об отказе от моратория.

 

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