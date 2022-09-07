Самозанятые хотят получать больничные и готовы платить ради этого взносы

Размер взноса, по мнению половины опрошенных, должен быть не более 1 000 руб. в месяц.

К слову, сейчас страховой взнос для добровольного страхования ИП в ФСС составляет 4 833,72 руб. в год. Для северных районов сумма выше на РК.

Что касается минимальной суммы пособия, то 43% самозанятых рассчитывают на 16 000 — 30 000 рублей в месяц. 37% допускают, что возмещение может быть и не более 16 000 руб.

Опрос на эту тему провели в «Опоре России», где давно настаивают на наделении самозанятых правом на больничные, которое пока есть только у ИП.

Сейчас ИП-добровольцы, уплачивая в ФСС 4,8 тыс. руб. в год, получают пособия из расчета МРОТ.

ФСС в письме от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346 пояснял, что право добровольно платить взносы в ФСС есть только у ИП, в том числе и ИП на НПД. «Простое физлицо» на НПД такого права не имеет.

Недавно глава Минтруда Антон Котяков обещал, что для самозанятых тоже внедрят эту добровольную систему уплаты взносов с правом на пособия.

Кстати, по опросу «Опоры», 67,7% респондентов тратит большую часть своего дохода (более 3/4) на питание и обязательные платежи. Тем не менее эти люди готовы платить взносы, чтобы иметь гарантированную помощь из бюджета при наступлении страхового случая.