Самозанятые

Самозанятые смогут получать больничные и детские пособия

С 2023 года самозанятые получат право на добровольную уплату страховых взносов в ФСС.

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О том, чтобы наделить самозанятых социальными гарантиями в виде больничных и декретных выплат власти уже думают давно.

По словам главы Минтруда Антона Котякова в интервью «Российской газете» уже сделаны расчеты, которые обсуждаются с бизнесом, страховщиками, ФНС.

Обещают, что расчет платежей добровольного страхования будет такой же удобный, как и в пенсионном страховании. Сейчас самозанятые в своем личном кабинете могут указать желаемую пенсию и рассчитать сумму ежемесячного платежа. Или же могут поставить сумму, которую готовы платить и посчитать размер будущей пенсии.

Возможность добровольно вступить в обязательное социальное страхование появится у самозанятых уже в 2023 году, заверил министр.

С 1 августа самозанятые смогут вставать на налоговый учет через портал госуслуг, а в приложении «Мой налог» появилась новая функция.

 

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