Внимание людей переводят на юань. Китайская валюта должна заменить доллар и евро

Основная альтернатива ставшим токсичными доллару и евро – это юань, сказал РБК замминистра финансов Алексей Моисеев. Помимо него, банки смотрят на дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов).

Многие другие валюты так волатильны, что все их избегают. Чиновник не стал их называть, чтобы никого не обидеть. Возможно, речь идет о турецкой лире, которая в этом году обесценилась к доллару почти на 27%.

Иностранная валюта для распространения ее в обороте страны должна обладать такими свойствами, как курсовая стабильность, ликвидность, плюс не должно быть заградительного валютного контроля в стране

В последние месяцы российские банки стали активно продавать клиентам юани, в том числе наличные.

Сбербанк и ВТБ сообщили, что начинают кредитовать российские компании в юанях. Брокеры рассылали рекомендации обменивать доллары на юани.

Москва и Пекин запланировали увеличить двусторонний торговый оборот до $200 млрд

Банк России называл юань, индийские рупии и турецкие лиры в качестве возможных кандидатов на участие в валютных операциях Минфина в рамках нового бюджетного правила (еще не утверждено).