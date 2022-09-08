Детские пособия

👶 Для оформления отпуска по уходу за ребенком не нужна справка с работы мужа. Она нужна только для пособия

Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – это хоть и связанные между собой, но все-таки разные события.

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После окончания отпуска по беременности и родам, оформленного больничным, женщина может оформить отпуск по уходу за ребенком. Для этого она предъявляет свидетельство о рождении ребенка и заявление.

А вот чтобы получать пособие, надо еще доказать, что его не получает отец ребенка. Для этого надо предоставить справку с его работы.

Без этой справки не дадут пособие, но на оформление отпуска по уходу за ребенком она никак не влияет.

В Роструд обратилась молодая мама, которая за неделю до окончания декретного больничного написала заявление на отпуск по уходу. Он должен был начаться с 24 августа.

Однако в сентябре женщине позвонили с работы и сообщили, что у нее прогулы. Причина — нет справки с работы мужа. Теперь сотруднице предлагают оформить отпуск без содержания, чтобы не было прогулов. И за это время она недополучит пособие.

Но Роструд пояснил, что это неправильно. Никаких прогулов у сотрудницы нет. Заявление она написала. Работодатель обязан оформить ей отпуск по уходу за ребенком.

А за пособием, кстати, можно обратиться и позже — в течение 6 месяцев со дня исполнения ребенку 1,5 лет.

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