Дебетовые карты

Телефонные мошенники портят жизнь людям, которые разыгрывали их в разговоре

Телефонные мошенники начали мстить людям, которые раскусили обман и пытались их разыграть во время беседы.

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И все-таки лучший способ в борьбе с телефонными мошенниками – сбросить звонок. Потому что жулики начали мстить своим телефонным обидчикам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.

Номера шутников злоумышленники начали использовать в качестве подменных при обзвонах других граждан. Жертвы мошенников начинают звонить на эти номера с требованиями вернуть деньги.

Есть такая функция: человеку звонят якобы от имени банка, и он видит какой-то номер, но на самом деле эта комбинация цифр принадлежит рядовому абоненту.

Если номер используют мошенники, то у следствия к нему могут возникнуть вопросы в том случае, если злоумышленникам удалось обмануть собеседника, пояснил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Тогда жертву ожидает вызов в полицию для дачи объяснений в рамках доследственной проверки или допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам возбужденного уголовного дела.

Напомним, чтобы выманить деньги, жулики сейчас чаще всего используют сценарий со звонком правоохранительных органов.

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