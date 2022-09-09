Санкции 2022

На Западе заговорили о постепенном снятии санкций

Глава МИД Австрии допустил постепенное снятие санкций с России.

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Переговоры между Россией и Евросоюзом по поводу снятия санкций возможны в будущем. Об этом 9 сентября рассказал глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Санкции — гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха. Для переговоров всегда нужны две стороны

Он также отметил, что Австрия могла быть местом проведения переговоров.

Между тем, Вячеслав Володин своем Telegram-канале отметил, что решением ввести потолок цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность антироссийских санкций.

Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась. За рубежом осознали свою зависимость от нашей страны

Володин добавил: все, что сейчас считают потолком цен, будет полом. Глава МИД Австрии считает, что полный отказ от выдачи шенгенских виз российским гражданам стал бы ошибкой.

Напомним, что с 19 сентября прибалтийские страны введут запрет на въезд россиян по шенгенским визам.

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