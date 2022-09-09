Банки перейдут на IT-аутсорсинг

Законопроект о возможности использования банками и финансовыми организациями IT-аутсорсинга уже подготовили в комитете Госдумы по финансовому рынку.
Многие банки и сейчас пользуются IT-аутсорсингом, однако, некоторые опасаются рисков, связанных с нарушением банковской тайны.
Банки обязаны хранить всю банковскую информацию на собственной инфраструктуре, однако из-за проблем с поставками «железа» расширять собственную инфраструктуру сейчас невозможно.
После принятия законопроекта финансовые организации смогут поручить аутсорсинговым компаниям хранить и обрабатывать полученную от банков информацию без согласия людей, к которым она относится.
Центральный Банк вправе установить требования к аутсорсинговым компаниям, которые можно привлечь для выполнения такой работы.
Такие изменения в законодательстве смогут обеспечить стабильную работу финансового сектора.