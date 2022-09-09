Банки

Банки перейдут на IT-аутсорсинг

Банкам, биржам и финансовым организациям разрешили использовать IT-аутсорсинг из-за проблем с поставками оборудования.

Версия для печати

Законопроект о возможности использования банками и финансовыми организациями IT-аутсорсинга уже подготовили в комитете Госдумы по финансовому рынку.

Многие банки и сейчас пользуются IT-аутсорсингом, однако, некоторые опасаются рисков, связанных с нарушением банковской тайны.

Банки обязаны хранить всю банковскую информацию на собственной инфраструктуре, однако из-за проблем с поставками «железа» расширять собственную инфраструктуру сейчас невозможно.

После принятия законопроекта финансовые организации смогут поручить аутсорсинговым компаниям хранить и обрабатывать полученную от банков информацию без согласия людей, к которым она относится.

Центральный Банк вправе установить требования к аутсорсинговым компаниям, которые можно привлечь для выполнения такой работы.

Такие изменения в законодательстве смогут обеспечить стабильную работу финансового сектора.

Научитесь рассчитывать зарплату — пройдите профпереподготовку для бухгалтеров

На двухмесячном курсе эксперты «Клерка» расскажут: как оформлять договоры, считать зарплату, отпускные, больничные.

Выдаем красный диплом. Цена — 26.000 ₽. Смотрите полную программу курса или оставьте заявку ниже — расскажем больше о профпереподготовке.

Штрафы ГИБДД

Дорожные камеры уже снимают непристегнутых пассажиров. Но штрафуют пока не везде

Полетели первые штрафы с дорожных камер за непристегнутых пассажиров. Ранее это касалось только непристегнутых водителей. Камеры в Москве обнаруживают пассажиров без ремней безопасности, но штрафы пока не оформляют.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Регистрация и ликвидация бизнеса

❗ Заявление Р26001 на закрытие ИП надо будет заполнять по новой форме

Внесли изменения в формы документов для регистрации бизнеса. Изменились заявление № Р18002 о регистрации международной компании и заявление № Р26001 о прекращении деятельности ИП.

Бухгалтерский учет

Что такое оправдательные документы в бухгалтерском учёте

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, о новом типе документов, который появился в ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте». Точнее, сами оправдательные документы были и раньше, но с 2022 года для бухучёта их чётко отделили от первичных.

Что такое оправдательные документы в бухгалтерском учёте
Читать еще