Общепит не платит НДС, если соблюдает условие о сумме и доле доходов

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2022 № 03-07-07/68502.
Льгота действует для таких объектов как:
- рестораны;
- кафе;
- бары;
- предприятия быстрого обслуживания;
- буфеты;
- кафетерии;
- столовые;
- закусочные;
- отделы кулинарии при этих объектах;
- иные аналогичные объекты общепита.
Размер и доля доходов учитываются за прошлый год.
Есть еще одно условие — по размеру зарплаты сотрудников. Она должна быть не ниже средней по этому виду деятельности в регионе. Но это условие заработает только с 2024 года. Пока его не учитывают.
А где брать информацию об этой региональной среднеотраслевой зарплате? Минфин пояснил, что ее Росстат размещает в «единой межведомственной информационно-статистической системе», доступ к которой есть через интернет.
Если вдруг там еще нет информации за прошлый год, то надо смотреть данные за 9 месяцев прошлого года.
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