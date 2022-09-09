Общепит не платит НДС, если соблюдает условие о сумме и доле доходов

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2022 № 03-07-07/68502.

Льгота действует для таких объектов как:

рестораны;

кафе;

бары;

предприятия быстрого обслуживания;

буфеты;

кафетерии;

столовые;

закусочные;

отделы кулинарии при этих объектах;

иные аналогичные объекты общепита.

Размер и доля доходов учитываются за прошлый год.

Есть еще одно условие — по размеру зарплаты сотрудников. Она должна быть не ниже средней по этому виду деятельности в регионе. Но это условие заработает только с 2024 года. Пока его не учитывают.

А где брать информацию об этой региональной среднеотраслевой зарплате? Минфин пояснил, что ее Росстат размещает в «единой межведомственной информационно-статистической системе», доступ к которой есть через интернет.

Если вдруг там еще нет информации за прошлый год, то надо смотреть данные за 9 месяцев прошлого года.

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