НДС

Общепит не платит НДС, если соблюдает условие о сумме и доле доходов

Для общепита действует освобождение от НДС (пп.38 п.3 ст. 149 НК). Но норма работает, если доход не превышает 2 млрд. рублей, а доля профильной выручки – не менее 70%.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2022 № 03-07-07/68502.

Льгота действует для таких объектов как:

  • рестораны;
  • кафе;
  • бары;
  • предприятия быстрого обслуживания;
  • буфеты;
  • кафетерии;
  • столовые;
  • закусочные;
  • отделы кулинарии при этих объектах;
  • иные аналогичные объекты общепита.

Размер и доля доходов учитываются за прошлый год.

Есть еще одно условие — по размеру зарплаты сотрудников. Она должна быть не ниже средней по этому виду деятельности в регионе. Но это условие заработает только с 2024 года. Пока его не учитывают.

А где брать информацию об этой региональной среднеотраслевой зарплате? Минфин пояснил, что ее Росстат размещает в «единой межведомственной информационно-статистической системе», доступ к которой есть через интернет.

Если вдруг там еще нет информации за прошлый год, то надо смотреть данные за 9 месяцев прошлого года.

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