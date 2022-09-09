Новая схема мошенничества. Люди работают на маркетплейс и теряют деньги

Новая схема телефонного мошенничества появилась в России, выяснили Известия.

Людям рассылают СМС с предложением о трудоустройстве в один из крупных маркетплейсов — OZON, Wildberries или Aliexpress.

Оплату обещают от 3 до 30 тысяч рублей за несколько часов работы.

После менеджер предлагает связаться с ним по определенному номеру и выполнять задания на этих площадках, причем вкладывая собственные средства.

По началу все выглядит как инвестиции. Суммы возвращаются, причем быстро и с процентами, но как только суммы становятся крупными, выплаты прекращаются.

Переходя на сайт, замаскированный под известный бренд, можно потерять не только деньги, но и свои персональные данные, предупреждает аналитик компании Zecurion Мария Ефремова.

Один из потерпевших потерял около 700 тысяч рублей в сутки.

Будьте внимательнее телефонные мошенники по прежнему звонят, а те, которых разоблачили стали мстить россиянам.