Мошенничество

Новая схема мошенничества. Люди работают на маркетплейс и теряют деньги

Хотите узнать как мошенники отнимают деньги у людей через предложение устроиться на маркетплейс?

Версия для печати

Новая схема телефонного мошенничества появилась в России, выяснили Известия.

Людям рассылают СМС с предложением о трудоустройстве в один из крупных маркетплейсов — OZON, Wildberries или Aliexpress.

Оплату обещают от 3 до 30 тысяч рублей за несколько часов работы.

После менеджер предлагает связаться с ним по определенному номеру и выполнять задания на этих площадках, причем вкладывая собственные средства.

По началу все выглядит как инвестиции. Суммы возвращаются, причем быстро и с процентами, но как только суммы становятся крупными, выплаты прекращаются.

Переходя на сайт, замаскированный под известный бренд, можно потерять не только деньги, но и свои персональные данные, предупреждает аналитик компании Zecurion Мария Ефремова.

Один из потерпевших потерял около 700 тысяч рублей в сутки.

Будьте внимательнее телефонные мошенники по прежнему звонят, а те, которых разоблачили стали мстить россиянам.

Научитесь рассчитывать зарплату — пройдите профпереподготовку для бухгалтеров

На двухмесячном курсе эксперты «Клерка» расскажут: как оформлять договоры, считать зарплату, отпускные, больничные.

Выдаем красный диплом. Цена — 26.000 ₽. Смотрите полную программу курса или оставьте заявку ниже — расскажем больше о профпереподготовке.

✔ ФНС нашла исполнителя для обслуживания АИС «Налог-3» за 2 миллиарда рублей

Участвовать в тендере, объявленном налоговиками, изъявила желание только одна компания. При начальной цене контракта свыше 2 млрд рублей она победила со скидкой в 46 тыс. рублей. Объект закупки – две информационные системы.

Повышение квалификации

Инвестиции

Биржевые и инвестиционные новости: какие акции чаще покупают, что происходить с ценами на нефть и металлы, капитализация рынка криптовалют

В этом дайджесте мы расскажем, за какими событиями следить инвестору на этой неделе и на отчетности каких компаний обратить внимание.

Биржевые и инвестиционные новости: какие акции чаще покупают, что происходить с ценами на нефть и металлы, капитализация рынка криптовалют

Мероприятия

Разместить
Общество

Цитата дня. Про работу и декрет

Мамы в декрете нередко подрабатывают, сидя дома с малышом. Пособие по уходу составляет лишь 40% от среднего заработка. Даже различные дополнительные выплаты не всегда способны покрыть все нужды семейного бюджета. Но, занимаясь работой, можно пропустить что-то важное в жизни ребенка и начать испытывать чувство вины. Так что помощь психолога пригодится.

Цитата дня. Про работу и декрет
Автоматизация финансового планирования

Топ-5 функций и формул Excel для бухгалтеров, которые упростят работу

Лучшее, что может сделать бухгалтер для экономии времени — автоматизировать работу. На помощь, словно супергерой, приходит Excel и за одну формулу творит чудеса.

Топ-5 функций и формул Excel для бухгалтеров, которые упростят работу
Читать еще