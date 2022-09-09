УК РФ

На бизнесменов заводят уголовку, не дожидаясь решения УФНС по жалобе. Разъяснения эксперта

Собственник компании может узнать, что за неуплату налогов завели уголовное дело, только после того, как к нему домой нагрянут с обыском.

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О такой истории поведала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

История невеселая — к обескураженному учредителю фирмы пришли с обыском, изъяли деньги и золото. В ходе этого мероприятия он узнал, что силовики 2 месяца назад завели уголовное дело в отношении руководства компании.

По результатам выездной проверки компании доначислили 28 млн рублей налогов, 17 млн руб. пеней и 140 тыс. руб. штрафов.

15 млн руб. налогов фирма уплатила, после чего подала в УФНС жалобу на акт по ВНП. Жалоба не помогла. УФНС подтвердила решение налоговиков.

Долг по налогам после уплаты стал 13 млн руб., но у учредителя изъяли имущество на 30 млн.

У компании возникли резонные вопросы. На них ответил Александр Гуров, гендиректор «Take It Now», эксперт в области налогового контроля и проведения проверок правоохранительными органами.

Мы собрали вопросы-ответы в таблицу.

Вопрос

Ответ

Почему учредитель не был уведомлен о возбуждении уголовного дела?

Учредитель — это не должностное лицо организации и его уведомлять никто не обязан, тем более что дело возбуждено не в отношении него лично.

Почему не уведомили должностное лицо? Ведь такая норма есть в п.4 ст. 146 УПК.

 

Так уж заведено УПК, что людей все же не уведомляют о том, что их собираются преследовать по УК РФ.

И формулировка «руководство» — это все же не «в отношении такого-то».

Конечно уведомить должны и уведомление в материалах дела есть, просто оно отправлено так, чтобы не дошло в срок.

На дату возбуждения уголовного дела задолженность по налогам составляла всего 13 млн руб. Почему же дело возбудили?

Можно попробовать обжаловать возбуждение в суде, но это бесперспективно. Есть решение УФНС, а в нем сумма недоимки в полном объеме.

Почему изъято имущество в обеспечение на сумму, превышающую реальный ущерб?

Изымается все с целью избежания сокрытия имущества, за счет которого будет происходить гашение задолженности. В любом случае, если налогоплательщик задолженость погасит, имущество ему вернут в полном объеме, равно как и прекратят УД.

Превышение сумму ущерба над стоимостью изъятого имущества может стать предметом обжалования. Но шансы малы, потому что полного гашения не произошло, а гашение произведено с целью ухода от диспозиции статьи УК.

 

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