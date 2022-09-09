На бизнесменов заводят уголовку, не дожидаясь решения УФНС по жалобе. Разъяснения эксперта

О такой истории поведала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

История невеселая — к обескураженному учредителю фирмы пришли с обыском, изъяли деньги и золото. В ходе этого мероприятия он узнал, что силовики 2 месяца назад завели уголовное дело в отношении руководства компании.

По результатам выездной проверки компании доначислили 28 млн рублей налогов, 17 млн руб. пеней и 140 тыс. руб. штрафов. 15 млн руб. налогов фирма уплатила, после чего подала в УФНС жалобу на акт по ВНП. Жалоба не помогла. УФНС подтвердила решение налоговиков. Долг по налогам после уплаты стал 13 млн руб., но у учредителя изъяли имущество на 30 млн.

У компании возникли резонные вопросы. На них ответил Александр Гуров, гендиректор «Take It Now», эксперт в области налогового контроля и проведения проверок правоохранительными органами.

Мы собрали вопросы-ответы в таблицу.