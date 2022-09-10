Самозанятые

Самозанятым могут поднять предел для заработка до 6 млн рублей. И снять ограничение по гражданству

Допустить до налогового режима могут граждан Средней Азии, Китая, а также других дружественных стран.

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Самозанятым могут поднять предел для заработка до 6 млн рублей. И снять ограничение по гражданству

Сегмент самозанятых пора развивать дальше. О потенциале спецрежима говорили на Восточном экономическом форуме. Участие в дискуссии принял директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

У Сбербанка много предложений. Там считают, что было бы целесообразным расширить список стран, граждане которых могут вести подобную деятельность.

Допустить до налогового режима граждан Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также рассмотреть возможность добавления Китая и других дружественных стран.

Сбербанк также предлагает отменить или значительно упростить процедуру валютного контроля платежей юридических лиц самозанятым–нерезидентам. Сейчас такая оплата часто идет по серым схемам. Официальный путь выплат в настоящее время и сложен, и затратен финансово. Если процедуру упростить, сомнительных операций станет меньше.

И наконец, Сбербанк предлагает повысить пороговое значение дохода самозанятого. Ограничение дохода самозанятого в 2,4 миллиона рублей в год вымывает из сегмента программистов, разработчиков, smm-специалистов.

   На наш взгляд, приемлемым пороговым значением могла бы быть цифра в шесть миллионов рублей в год

Сегодня официально зарегистрированных в России самозанятых более 5,5 миллионов человек. Более трети зарегистрированных самозанятых в возрасте от 14 до 30 лет. Средний возраст самозанятого в Сбербанке около 32 лет, что почти на десять лет меньше среднего возраста предпринимателя в малом бизнесе. И кстати, граждане Беларуси могут стать самозанятыми уже сейчас.

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