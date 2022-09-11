Мотивация персонала

Только 17% работников готовы терпеть плохого начальника. Вот все его качества

Жители России описали, какие черты делают начальника плохим.

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17% россиян не уволятся, потому что у них плохой начальник, а 83% сделают это с легкостью, показал опрос, проведенный сервисом «Работа.ру».

67% работающих россиян заявили, что главная черта плохого начальника — перекладывание ошибок на других. 

56% сообщили, что плохой начальник не защищает команду и не отстаивает ее права перед другими. 

53% заявили, что начальник плох, если он не готов брать на себя ответственность.

Почти столько же, 52% заявили, что плохой начальник не умеет правильно формулировать задачи. 

51% не готовы работать, если начальник повышает на них голос. 

41% заявил, что плохой начальник не умеет грамотно распределить рабочую нагрузку и приходится перерабатывать без поощрений.

В то же время, хороший начальник, по мнению работающих россиян — умеет правильно ставить задачи, делегировать полномочия, быстро принимает решения и обладает лидерскими качествами.

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