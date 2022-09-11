Брокер «Финам» отказался покупать киргизский банк. ЦБ сделку не одобрил

С введением санкций у банков возникли проблемы с корреспондентскими счетами.
Финам хотел приобрести неподсканционный банк, находящийся в СНГ. Банк находится в Киргизии и уже имеет нужные для брокера открытые корреспондентсике счета.
Киргизский банк упростил бы процесс проведения валютных операций.
Однако ЦБ не одобрил такую сделку.
«ЦБ считает, что нужно работать через оставшиеся в России институты», — сообщил президент инвестиционного холдинга Владислав Кочетков.
Сейчас Финам имеет собственные прямые корреспондентские счета в российском «Уралсибе», а также тестирует возможность платежей через китайские банки.
На этой неделе ЦБ сообщил, что запретит неквалифицированным инвесторам наращивать долю иностранных бумаг эмитентов из недружественных стран. Она не должна превышать 15% в портфелях. Ограничение начнет действовать с 1 октября.