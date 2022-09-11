Санкции 2022

Брокер «Финам» отказался покупать киргизский банк. ЦБ сделку не одобрил

Финам хотел купить неподсанкционный банк в Киргизии, чтобы наладить перевод валюты между странами и внутри России. Но ЦБ против.

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С введением санкций у банков возникли проблемы с корреспондентскими счетами.

Финам хотел приобрести неподсканционный банк, находящийся в СНГ. Банк находится в Киргизии и уже имеет нужные для брокера открытые корреспондентсике счета.

Киргизский банк упростил бы процесс проведения валютных операций.

Однако ЦБ не одобрил такую сделку.

«ЦБ считает, что нужно работать через оставшиеся в России институты», — сообщил президент инвестиционного холдинга Владислав Кочетков.

Сейчас Финам имеет собственные прямые корреспондентские счета в российском «Уралсибе», а также тестирует возможность платежей через китайские банки.

На этой неделе ЦБ сообщил, что запретит неквалифицированным инвесторам наращивать долю иностранных бумаг эмитентов из недружественных стран. Она не должна превышать 15% в портфелях. Ограничение начнет действовать с 1 октября.

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