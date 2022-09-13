На УСН и ПСН нельзя будет продавать золотые монеты

Речь идет о бизнесе, который:
- производит ювелирные и других изделия из драгоценных металлов;
- ведет оптовую и розничную торговлю ювелирными и другими изделиями из драгметаллов.
Таким образом те, кто продает монеты из золота и серебра с 2023 года не смогут применять УСН и ПСН.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.08.2022 № 03-11-06/2/82922.
Кстати, такой бизнес планируют также лишить права на АУСН. Закон еще не принят, но проект уже есть.
Ювелиры уже предупредили, что многие из них будут вынуждены закрыть свой бизнес, а оставшиеся поднимут цены.