На УСН и ПСН нельзя будет продавать золотые монеты

Речь идет о бизнесе, который:

производит ювелирные и других изделия из драгоценных металлов;

ведет оптовую и розничную торговлю ювелирными и другими изделиями из драгметаллов.

Таким образом те, кто продает монеты из золота и серебра с 2023 года не смогут применять УСН и ПСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.08.2022 № 03-11-06/2/82922.

Кстати, такой бизнес планируют также лишить права на АУСН. Закон еще не принят, но проект уже есть.

Ювелиры уже предупредили, что многие из них будут вынуждены закрыть свой бизнес, а оставшиеся поднимут цены.