Карьера бухгалтера

🙅 Опытные бухгалтеры грозят дедовщиной новичкам. Чтобы не подсиживали

Бухгалтеры часто жалуются, что работают на износ, замены нет, в отпуск не сходить, на больничном не посидеть. Но в то же время, если руководство готово принять человека на подмогу, главбухи напрягаются: «Это еще зачем? Избавиться от меня хотите?».

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Обсуждение на эту тему затеяли наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Главбух не жалуется, все успевает, но шеф решил взять на работу второго бухгалтера.

Первый бухгалтер заволновалась: «Вдруг новенькая будет лучше, и я останусь без работы».

Коллегам тоже показалось подозрительным желание руководства платить зарплату еще одной сотруднице, которая может оказаться троянским конем.

Бухгалтеры рисуют такой сценарий: ты вкладываешь свои силы, делишься опытом и знаниями, а потом получаешь черную неблагодарность — тебя выкидывают, а твое место занимает бывшая помощница. Как говорится, выучили вас на свою голову.

Некоторые коллеги уверяют: работать лучше одной, массовка ни к чему.

Впрочем, есть мнение, что на помощницу можно свалить всю скучную работу с первичкой, что это обеспечит надежный тыл, можно наконец сходить в отпуск.

А некоторые бухгалтеры, так и вовсе мечтают, чтобы кто-нибудь их подсидел. Но желающих нет, приходится и дальше тянуть эту лямку.

А есть и такой ироничный совет:

— Устройте ей «дедовщину» на испытательный период, все станет ясно. А если это диверсия против Вас, так им и надо! Еще не раз вспомнят, что такое ГБ вашего уровня.

Кстати, недавно мы проводили опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство главбухов (41%) не намерены делиться своими знаниями и опытом с новичками. Еще 28% ответили, что делиться-то, по сути, не с кем. Молодежь не очень рвется к знаниям.

15% бухгалтеров обучат новичка, если точно будут уверены, что никакой подставы нет и их не подсидят.

И только 16% коллег без всяких условий готовы передавать свои знания новичкам, делиться с ними опытом.

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Карьера бухгалтера

🙅 Опытные бухгалтеры грозят дедовщиной новичкам. Чтобы не подсиживали

Бухгалтеры часто жалуются, что работают на износ, замены нет, в отпуск не сходить, на больничном не посидеть. Но в то же время, если руководство готово принять человека на подмогу, главбухи напрягаются: «Это еще зачем? Избавиться от меня хотите?».

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