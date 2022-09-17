НДФЛ

Отдых сотрудника в санатории не облагается НДФЛ, но облагается взносами. Жена и дети отдыхают без НДФЛ и взносов

Один раз в год компания может оплатить сотруднику санаторно-курортную путевку, не удерживая при этом НДФЛ. Такая норма заложена в п.9 ст. 217 НК.

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Не будет НДФЛ, если идет компенсация за путевку следующим лицам:

  • сотрудникам;
  • членам семьи сотрудников;
  • бывшим сотрудникам-пенсионерам и инвалидам;
  • инвалидам;
  • детям до 18 лет;
  • студентам-очникам до 24 лет.

При этом санаторий должен быть в России, путевка — не чаще 1 раза в год, и она не должна быть туристической.

Что касается страховых взносов, то оплата санаторных путевок не входит в перечень необлагаемых выплат.

Таким образом, при оплате путевок сотрудников надо начислить взносы. Но это касается только сотрудников. Раз есть трудовые отношения, будут и взносы.

Если идет оплата путевки людям, которые не работают в компании (например, дети и жена сотрудника), то в этом случае начислять взносы не надо.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.08.2022 № 03-04-06/82478.

 

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