Отдых сотрудника в санатории не облагается НДФЛ, но облагается взносами. Жена и дети отдыхают без НДФЛ и взносов

Не будет НДФЛ, если идет компенсация за путевку следующим лицам:

сотрудникам;

членам семьи сотрудников;

бывшим сотрудникам-пенсионерам и инвалидам;

инвалидам;

детям до 18 лет;

студентам-очникам до 24 лет.

При этом санаторий должен быть в России, путевка — не чаще 1 раза в год, и она не должна быть туристической.

Что касается страховых взносов, то оплата санаторных путевок не входит в перечень необлагаемых выплат.

Таким образом, при оплате путевок сотрудников надо начислить взносы. Но это касается только сотрудников. Раз есть трудовые отношения, будут и взносы.

Если идет оплата путевки людям, которые не работают в компании (например, дети и жена сотрудника), то в этом случае начислять взносы не надо.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.08.2022 № 03-04-06/82478.