Российские банкоматы для выдачи наличных создадут уже осенью. Из отечественного в них будет только корпус

Два российских производителя — БФС и САГА — уже этой осенью предоставят крупнейшим банкам на тестирование первые образцы банкоматов.

Если оно пройдет успешно, то начнется серийное производство машин, и уже в первом квартале 2023 года банки получат несколько сотен российских устройств. Так выглядит запуск на рынок отечественных банкоматов в «дорожной карте», которую представил ЦБ. Документ обсуждали 9 сентября на заседании совета по наличному денежному обращению, пишет «Ъ».

Главная проблема в том, что значительная часть компонентов банкоматов в РФ не производится. Можно сделать коробку банкомата, но как добыть электронную начинку, ее в стране делать не умеют.

В ближайшие годы российские банкоматы будут выпускаться по принципу отверточной сборки и окажутся зависимыми от импортных комплектующих.

Напомним, что у Сбербанка уже есть контракт на поставку банкоматов из Китая, ВТБ тестирует китайские устройства и в случае успешного прохождения пилотного периода работы массово внедрит их до конца года.