С 1 марта 2022 золото продают людям без НДС

Продавать золото без НДС банки теперь могут:

Центральному банку;

другим банкам;

физлицам.

Минфин в письме от 25.08.2022 № 03-11-06/2/82922 пояснил, что продажа физлицам без НДС идет с изъятием слитков из хранилищ банков.

Кстати, хотят расширить перечень продавцов золота без НДС. Туда включат аффинажные заводы и Гознак. Такой законопроект внесен в Госдуму.

В 2022 году не только золото освободили от НДС. Еще ввели ставку 0% для турбизнеса, в том числе гостиниц. Когда она применяется – смотрите здесь.

Кроме того, в этом году изменили порядок уплаты НДС за электронные услуги иностранных компаний.

Про изменения НДС-2022 расскажем на бесплатном вебинаре, который пройдет уже завтра, 13 сентября в 15-00 (мск).

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