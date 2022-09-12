Из-за лазейки в законах по НДС с пальмового масла бюджет потерял 4 млрд рублей

Тревогу забила Счетная палата. В ходе аудита Новороссийской таможни инспекторы обнаружили ввоз фракций пальмового масла по ставке 10%.

Дело в том, что на масло ставку повысили. Но есть перечень продовольственных товаров для ставки 10% И в этом перечне масла не было, но были его фракции. Вот их и ввозили по льготной ставке.

Жидкую фракцию пальмового масла — олеин — используют для жарки. Твердую — стеарин — для выпечки.

По расчетам Счетной палаты, за период с 1 октября 2019 года по 31 августа 2021 года потери бюджета из-за сниженной ставки НДС на фракции масла составили почти 4 млрд рублей.

В декабре 2021 года СП направила письмо в кабмин с рекоменлацией исправить перечень. В январе 2022 года такое поручение получил Минсельхоз. В мае 2022 года в перечень внесли поправки.

С 1 июля 2022 года ставка НДС 10% запрещена не только для пальмового масла, но и для его фракций.

Таким образом, импортеры больше не смогут ввозить фракции пальмового масла с неправомерным применением сниженной ставки НДС, констатирует Счетная палата.