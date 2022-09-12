Юристы бесплатно проконсультируют по вопросам кредитов, льгот и семейных споров

Адвокаты бесплатно ответят на вопросы по следующим темам:
- права потребителей;
- кредиты, ипотека, долги и банкротство граждан;
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О юридической незащищенности россиян Федеральная палата адвокатов отмечает, что импульсом для создания проекта стала обеспокоенность президента степенью юридической защищенности граждан страны.
Чтобы получить консультацию, надо в письменной форме изложить историю вопроса.
Как раз сегодня мы писали, что люди активно обращаются за внесудебным банкротством, но половине отказывают из-за нарушения процедуры.