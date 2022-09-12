Общество

Юристы бесплатно проконсультируют по вопросам кредитов, льгот и семейных споров

Адвокатское сообщество проводит общероссийский проект по бесплатному консультированию людей.

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Адвокаты бесплатно ответят на вопросы по следующим темам:

  • права потребителей;
  • кредиты, ипотека, долги и банкротство граждан;
  • льготы, пособия и пенсии;
  • ЖКХ;
  • семейные, трудовые и земельные споры;
  • отношения с органами государственной и муниципальной власти, исполнительное производство;
  • медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
  • права граждан при оказании психиатрической помощи;
  • права граждан, пострадавших в результате ЧС;
  • реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий.

О юридической незащищенности россиян Федеральная палата адвокатов отмечает, что импульсом для создания проекта стала обеспокоенность президента степенью юридической защищенности граждан страны.

Чтобы получить консультацию, надо в письменной форме изложить историю вопроса.

Как раз сегодня мы писали, что люди активно обращаются за внесудебным банкротством, но половине отказывают из-за нарушения процедуры.

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