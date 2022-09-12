IT-компании

✖ IT-компании с госучастием не могут применять налоговые льготы

Недавно принят закон, который улучшил условия для налоговых льгот IT-компаний и одновременно вовсе лишил некоторых айтишников этих льгот.

Версия для печати

В частности, льгот не будет у бизнеса, который возник в процессе реорганизации после 01.07.2022.

Если дробление произошло до 1 июля, то льготы применять можно.

Однако есть еще один запрет на льготы — доля участия РФ в компании от 50%. Причем не важно, как участвует государство — прямо или косвенно.

В письме от 15.08.2022 № 03-03-05/79303 Минфин рассказал, как высчитать долю участия, чтобы убедиться, что она ниже 50% (для права на льготы).

Порядок определения долей прямого и косвенного участия лица в организации установлен пунктами 2 и 3 статьи 105.2 НК.

Есть 2 способа. Доля прямого участия — непосредственно принадлежащая РФ доля голосующих акций организации или непосредственно принадлежащая доля в уставном капитале.

Если невозможно определить такие доли, то смотрят на непосредственно принадлежащую долю пропорционально общему количеству участников организации.

Какой результат больше, тот и используют.

Бухгалтеры, научитесь законно экономить налоги и защитите компанию от проверок — пройдите онлайн-курс «Клерка»

Эксперт Никита Болтинский покажет, как легально снизить налоговую нагрузку и использовать белые схемы так, чтобы ни один инспектор не прикопался.

Онлайн-курс «Налоговая оптимизация в 2022 году: основы для бухгалтера и директора» стоит 7800 рублей. Посмотрите полную программу курса или заполните форму ниже — расскажем больше.

Контролируемые сделки

Налоговики учтут влияние санкций, когда будут проверять цены контролируемых сделок

На сделки по реализации экспортно ориентированных товаров на внутреннем рынке РФ влияние оказывают санкции США и других стран. Этот факт будут учитывать налоговики при контроле за ценами.

Повышение квалификации

Электронные подписи

Электронная подпись иностранного контрагента

В последнее время стал актуален вопрос о возможных рисках заключения контракта с иностранным контрагентом путем обмена документами, подписанными электронной подписью. Будет ли такой контракт действительным? Не нарушит ли компания тем самым требования валютного и налогового законодательства?

Мероприятия

Разместить
Бизнес-психология

Бесплатные вебинары для предпринимателей от Модульбанка и «Ясно» научат предпринимателей справляться со страхами

Модульбанк запустил новый сезон психологических онлайн-воркшопов для предпринимателей совместно с сервисом онлайн-психологов «Ясно». Встречи пройдут 14 и 28 сентября и по традиции будут посвящены сложным и наболевшим темам.

Бесплатные вебинары для предпринимателей от Модульбанка и «Ясно» научат предпринимателей справляться со страхами
Финансовый анализ

Как правильно составить отчет о прибылях и убытках компании и проанализировать его

Финансовые отчеты — полезная штука, чтобы порадовать руководство и объяснить им, за счет чего удается заработать больше. Только вот сначала нужно грамотно их составить, проанализировать и выдать результат.

Как правильно составить отчет о прибылях и убытках компании и проанализировать его
Читать еще