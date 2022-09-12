✖ IT-компании с госучастием не могут применять налоговые льготы

В частности, льгот не будет у бизнеса, который возник в процессе реорганизации после 01.07.2022.

Если дробление произошло до 1 июля, то льготы применять можно.

Однако есть еще один запрет на льготы — доля участия РФ в компании от 50%. Причем не важно, как участвует государство — прямо или косвенно.

В письме от 15.08.2022 № 03-03-05/79303 Минфин рассказал, как высчитать долю участия, чтобы убедиться, что она ниже 50% (для права на льготы).

Порядок определения долей прямого и косвенного участия лица в организации установлен пунктами 2 и 3 статьи 105.2 НК.

Есть 2 способа. Доля прямого участия — непосредственно принадлежащая РФ доля голосующих акций организации или непосредственно принадлежащая доля в уставном капитале.

Если невозможно определить такие доли, то смотрят на непосредственно принадлежащую долю пропорционально общему количеству участников организации.

Какой результат больше, тот и используют.