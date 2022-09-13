💰Появится новый налоговый вычет по НДФЛ для тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и пенсию

Такое поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин.

Проработать этот вопрос Минфин должен совместно с ЦБ.

Надо создать дополнительные механизмы, направленные на формирование долгосрочных сбережений физлиц.

Ранее президент говорил о введении налогового вычета по НДФЛ на долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги российских эмитентов.

Напомним, сейчас уже есть инвестиционный вычет в сумме 400 тыс. руб. за размещение средств на индивидуальном инвестиционном счете.

Ранее была информации о намерении ввести налоговый вычет за вложения граждан в свою будущую пенсию, за взносы в НПФ. Сейчас соцвычет за добровольные взносы в НПФ составляет 120 тыс. рублей в год (вкупе с расходами на обучение и лечение). Планировали сделать отдельный вычет на пенсионные взносы в размере 400 тыс. рублей.