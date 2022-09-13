У России и Белоруссии будут общие правила по НДС и акцизам

До 1 января 2023 года обе страны должны привести свое налоговое законодательство в соответствие с положениями договора.
В этом документе установят минимальные ставки акцизов на определенный перечень товаров и услуг.
Кроме того, будут единые перечни операций (оборотов), освобождаемых от НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой ставке.
Создадут интегрированную систему администрирования косвенных налогов.
Туда будут вносить информацию об операциях налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в налоговых инспекциях на 1 января 2023 года.
Это нужно для сквозного анализа данных по НДС.
Кроме того, создадут Наднациональный налоговый комитет, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.