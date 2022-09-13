Беременная сотрудница не может взять отпуск перед декретом за будущий рабочий год

Работодатель обязан дать отпуск, если событие происходит в течение рабочего года, за который сотрудница отпуск еще не использовала.

Если же за этот рабочий год отпуск женщина уже использовала, то давать отпуск за рабочий год, который еще не начался, работодатель не обязан.

Такое разъяснение дает Роструд.

Пример

Сотрудница устроилась на работу 16.12.2021.

В июне 2022 года она отгуляла 14 дней отпуска.

С 06.12.2022 у нее будет больничный по беременности.

Перед ним (в ноябре) женщина хочет оформить отпуск.

Его дадут только на 14 оставшихся дней за период с 16.12.2021 по 15.12.2022.

Давать отпуск за период с 16.12.2022 по 15.12.2023 работодатель не обязан, так как этот новый рабочий год еще не наступит в день начала декрета (06.12.2022).

Как посчитать стаж для ежегодного отпуска после выхода из декрета, смотрите здесь.