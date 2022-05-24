📌 Как посчитать стаж для ежегодного отпуска после выхода из декрета: пример

При этом период отпуска по беременности и родам (в общем случае — 140 дней) в стаж для отпуска включается.

Приведем пример, как посчитать период для ежегодного отпуска после выхода из отпуска по уходу за ребенком.

Сотрудница принята на работу 01.09.2018 года.

Ее первый рабочий год — 01.09.2018 — 31.08.2019.

Второй рабочий год был бы с 01.09.2019 по 31.08.2020, но 1 марта 2020 года она ушла в отпуск по уходу за ребенком и вернулась на работу 18 мая 2022 года.

То есть, стаж для ежегодного отпуска до ухода в детский отпуск — 01.09.2019 по 29.02.2020 = 6 месяцев. Затем с 18.05.2022 у сотрудницы вновь начал идти отпускной стаж. С 18.05.2022 по 17.11.2022 = 6 месяцев. Таким образом, после выхода из декрета рабочий год сотрудницы будут с 01.09.2019 по 17.11.2022.

Следующий рабочий год — с 18.11.2022 по 17.11.2023.

Как посчитать период для отпуска при длинном отпуске без содержания (более 14 дней) — смотрите здесь.