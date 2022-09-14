НДС – полезный налог. Его отмена пагубна для экономики

По сути, НДС платит в бюджет продавец за счет средств, получаемых от покупателей.

Если НДС отменить, сократятся доходы федерального бюджета, будет меньше средств на социалку, поддержку бизнеса.

Кроме того, НДС прочно вписан в налоговую систему. Его отмена плохо отразится на экономике и бизнесе.

Минфин в письме от 17.08.2022 № 03-07-14/80039 также сообщает, что отмена НДС не приведет к снижению цен, потому что их диктует рынок.

В общем, Минфин отверг предложение по отмене НДС. Впрочем, ничего удивительного. Аналогичное мнение чиновники высказывали и раньше.

НДС в России вполне вписывается в мировую практику. Такие же правила по НДС есть в 90 странах мира, констатирует Минфин.

Подтянуть свои знания по НДС, разобраться в нюансах по налоговой базе, месту реализации и т. д. поможет наш курс повышения квалификации.

Старт потока — уже завтра, 15 сентября.

Записывайтесь!