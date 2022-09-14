Получить онлайн-кредит будет сложнее. Процедуру усложнят для борьбы с мошенниками

Выдача небольших кредитов без обеспечения давно ушла в онлайн.
Во 2 квартале 2022 года онлайн-займы составили 80% от общего количества выданных кредитов, пишут «Известия» со ссылкой на отчет ЦБ.
В Госдуме предложили запретить возможность получения кредита без личного посещения банка или финансовой организации.
«Порой, чтобы получить кредит или какой-либо финансовый заем, необходимо потратить меньше времени или усилий, чем чтобы записаться на прием к врачу или оплатить ежемесячные коммунальные счета», – сообщил депутат ГД Виталий Милонов.
Такой возможностью активно пользуются мошенники.
В банках уверяют, что выдача займов онлайн более безопасна, чем в отделении банка.
«Финтех-компании тратят огромные ресурсы на процедуры скоринга и идентификации клиента. Для нас выдать дистанционный заем «не тому» человеку – значит потерять очень крупную сумму денег», – говорит коммерческий директор сервиса займов «Ваш инвестор» Евгения Шайфигулина.
Одной из действенных мер против мошенников в сети называют биометрическую идентификацию.
С 1 сентября 2022 года займы официально можно оформлять через банковские приложения или на сайте финансовых организаций и маркеплейсах.