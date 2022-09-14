Кредитование

Получить онлайн-кредит будет сложнее. Процедуру усложнят для борьбы с мошенниками

Госдума рассматривает вопрос о запрете выдачи кредитов без личного присутствия в финансовой организации.

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Выдача небольших кредитов без обеспечения давно ушла в онлайн.

Во 2 квартале 2022 года онлайн-займы составили 80% от общего количества выданных кредитов, пишут «Известия» со ссылкой на отчет ЦБ.

В Госдуме предложили запретить возможность получения кредита без личного посещения банка или финансовой организации.

«Порой, чтобы получить кредит или какой-либо финансовый заем, необходимо потратить меньше времени или усилий, чем чтобы записаться на прием к врачу или оплатить ежемесячные коммунальные счета», – сообщил депутат ГД Виталий Милонов.

Такой возможностью активно пользуются мошенники.

В банках уверяют, что выдача займов онлайн более безопасна, чем в отделении банка.

«Финтех-компании тратят огромные ресурсы на процедуры скоринга и идентификации клиента. Для нас выдать дистанционный заем «не тому» человеку – значит потерять очень крупную сумму денег», – говорит коммерческий директор сервиса займов «Ваш инвестор» Евгения Шайфигулина.

Одной из действенных мер против мошенников в сети называют биометрическую идентификацию.

С 1 сентября 2022 года займы официально можно оформлять через банковские приложения или на сайте финансовых организаций и маркеплейсах.

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