32% работников планируют уволиться этой осенью

32% россиян хотят сменить работу в ближайшие 3 месяца. Только 46% опрошенных настроены оптимистично, говорится в исследовании «Зарплаты.ру».

Порядка 26% опрошенных, которые желают сменить работу не уверены, что найдут достойные вакансии в российских компаниях до весны 2023.

Около 17% респондентов надеются, что к декабрю предложения на рынке труда увеличатся.

Почти 11% опрошенных россиян не уверены, что найдут достойную работу в ближайший год после увольнения.

Опрошенные считают, что проще всего найти работу будет в сфере IT, продажах или сфере услуг.

Основными причинами смены работы граждане России называют проблемы с размером зарплаты, сокращением штата и сложности в общении с руководством.