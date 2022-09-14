Банки

Цифровой рубль – обычный безнал. Он не окажет влияния на инфляцию

Цифровой рубль очень похож на обычный безналичный расчет, только контролируется не банковской системой, а Банком России и имеет некоторое преимущество.

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Цифровой рубль – это не странная криптовалюта, которая непонятно кем эмитируется, непонятно как обращается и кем контролируется, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, д.э.н. Михаил Делягин.

Он похож на обычный безналичный расчет и его не стоит бояться.

Основное отличие цифрового рубля от безналичного – выпуск и обращение цифрового рубля происходит через Банк России, в обход банковской системы.

Операции с цифровым рублем будут проще и быстрее для пользователей.

Контроль за всеми операциями с цифровыми рублями станет прозрачнее, благодаря новым электронным технологиям.

К тому же, цифровой рубль не будет оказывать сильного воздействия на инфляцию, т.к. он не проходит через банковскую систему, считает Делягин.

Цифровой рубль может быть запущен уже в конце этого года.

Над правилами использования цифрового рубля уже работают.

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