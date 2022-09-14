В требовании на уплату пеней долг по налогам указывают справочно

В таком требовании налоговики указывают сумму задолженности по налогам, на которую насчитаны пени. Платить этот налоговый долг не надо. В итоговой строчке по нему стоит 0. Долг в требовании суммируют только по пеням.

Обсуждение этой темы ведут наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер опешила, увидев в требовании долг по налогам на 620 тыс. рублей. Выяснилось, что фактически надо заплатить только 6 тыс. рублей пеней.

Кстати, в старой форме требования были сноски о том, что если речь идет о пенях, долг по налогу — это справочная информация. Сейчас такой сноски в бланках нет.

Коллеги рассказывают, что в последнее время участились требования на пени, которые раньше годами висели на лицевом счете. Теперь налоговики хотят уплаты. ФНС начинает зачистку перед введением единого налогового счета, считают бухгалтеры.

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