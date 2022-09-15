Выигрыш в рекламной акции облагается НДФЛ по ставке 35%

Если это победа в конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, то ставка НДФЛ с приза будет 35%. При этом есть необлагаемая сумма — 4 тыс. рублей.

То есть, облагается доход за минусом 4 тыс. рублей.

Если мероприятие не рекламное, то ставка будет 13% или 15% (если выигрыш больше 5 млн рублей).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.08.2022 № 03-04-06/81032.

То есть расклад такой:

Вид мероприятия Ставка НДФЛ Необлагаемая сумма Стимулирующие мероприятия (конкурсы, игры и другие мероприятия в целях рекламы товаров, работ и услуг) 35 % 4 000 игры и другие мероприятия не в целях рекламы товаров, работ и услуг 13 % с дохода до 5 млн рублей;

15 % с дохода свыше 5 млн рублей -

Кстати, если человек получил приз за участие в мероприятии, организованном НКО, которое учредил Президент, НДФЛ не будет.