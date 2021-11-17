🏆 За какие призы не надо будет платить НДФЛ и налог на прибыль

Если фирма или человек получили грант, подарок, приз за участие в мероприятии, которое организует НКО, налог платить не придется.

Поправки по НДФЛ внесены в статью 217 НК (ввели п.6.1), по налогу на прибыль — в статью 251 НК (ввели пп.62 п.1).

Освобождены от НДФЛ доходы в натуральной и денежной форме в виде:

грантов;

премий;

призов;

подарков.

Эти доходы должны быть выплачены по итогам участия в следующих мероприятиях, включенными в утвержденный Правительством перечень:

соревнованиях;

конкурсах;

иных мероприятиях.

Организаторами этих мероприятий должны быть:

НКО, учрежденные в соответствии с указами президента;

НКО, учредителями которых являются НКО, учрежденные в соответствии с указами президента.

Законопроект с такими поправками принят сегодня во втором чтении.

Добавим, что в общем случае доходы в виде выигрышей и призов в конкурсах, играх и других мероприятиях облагаются НДФЛ. По какой ставке — зависит от условий этих мероприятий (рекламные они или нет).