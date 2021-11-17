🏆 За какие призы не надо будет платить НДФЛ и налог на прибыль

Если фирма или человек получили грант, подарок, приз за участие в мероприятии, которое организует НКО, налог платить не придется.
Поправки по НДФЛ внесены в статью 217 НК (ввели п.6.1), по налогу на прибыль — в статью 251 НК (ввели пп.62 п.1).
Освобождены от НДФЛ доходы в натуральной и денежной форме в виде:
- грантов;
- премий;
- призов;
- подарков.
Эти доходы должны быть выплачены по итогам участия в следующих мероприятиях, включенными в утвержденный Правительством перечень:
- соревнованиях;
- конкурсах;
- иных мероприятиях.
Организаторами этих мероприятий должны быть:
- НКО, учрежденные в соответствии с указами президента;
- НКО, учредителями которых являются НКО, учрежденные в соответствии с указами президента.
Законопроект с такими поправками принят сегодня во втором чтении.
Добавим, что в общем случае доходы в виде выигрышей и призов в конкурсах, играх и других мероприятиях облагаются НДФЛ. По какой ставке — зависит от условий этих мероприятий (рекламные они или нет).
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