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🏆 За какие призы не надо будет платить НДФЛ и налог на прибыль

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Рубрика НДФЛ
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Если фирма или человек получили грант, подарок, приз за участие в мероприятии, которое организует НКО, налог платить не придется.

Поправки по НДФЛ внесены в статью 217 НК (ввели п.6.1), по налогу на прибыль — в статью 251 НК (ввели пп.62 п.1).

Освобождены от НДФЛ доходы в натуральной и денежной форме в виде:

  • грантов;
  • премий;
  • призов;
  • подарков.

Эти доходы должны быть выплачены по итогам участия в следующих мероприятиях, включенными в утвержденный Правительством перечень:

  • соревнованиях;
  • конкурсах;
  • иных мероприятиях.

Организаторами этих мероприятий должны быть:

  • НКО, учрежденные в соответствии с указами президента;
  • НКО, учредителями которых являются НКО, учрежденные в соответствии с указами президента.

Законопроект с такими поправками принят сегодня во втором чтении.

Добавим, что в общем случае доходы в виде выигрышей и призов в конкурсах, играх и других мероприятиях облагаются НДФЛ. По какой ставке — зависит от условий этих мероприятий (рекламные они или нет).

Ставка НДФЛ за приз в конкурсе: 13 %, 15 % или 35 %

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