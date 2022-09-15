Безработным родителям справку для пособия на ребенка до 1,5 лет теперь выдает Пенсионный фонд

Работающий папа такую справку возьмет в своей бухгалтерии. Если же мужчина не работает, то с этого года справку дает ПФР.

Наша подписчица удивилась, увидев такую справку, выданную ПФР, а не Соцзащитой. Своими опасениями она поделилась с коллегами на канале «Красный уголок бухгалтера».

Дело в том, что с 2022 года пенсионщикам передали полномочия по выплате пособий на ребенка до 1,5 лет неработающим гражданам. Раньше эту функцию выполняли органы соцзащиты.

Полный список пособий, которые теперь платит ПФР, есть на сайте фонда.