Госсектору можно закупать серверы на зарубежных чипах

Острая проблема ощущалась на рынке процессоров, пишет «Ъ».

Государственному сектору постоянно нужна техника, а российских процессоров на всех не хватает.

В постановлении правительства №719 опредеили критерии «отечественности» оборудования, главный из которых – наличие российского процессора на серверах и системах хранения данных.

Если оборудование соответствует критерию, то его можно внести в реестр российского оборудования, который составляет Минпромторг.

Нахождение в реестре дает значительные преимущества в госзакупках, распределении субсидий и прочее.

Теперь же, российским серверам и системам хранения данных не обязательно обладать исключительно российскими процессорами.

Вводимая балльная система предполагает, что отечественным будет признано оборудование, преодолевшее установленный порог баллов.

Наличие российского процессора роли играть не будет.

В текущих условиях велик риск, что отечественные производители процессоров просто не справятся с образовавшимся спросом.