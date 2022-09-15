Бесплатным переводам по СПБ придумали новый лимит. Тинькофф-банк – за повышение лимита в 3 раза, но других желающих нет

Основная причина кроется в том, что клиенты стали меньше «стягивать» средства в другие банки после введения Сбером комиссий, полагает «Ъ».

Остальные банки пока не готовы поддержать инициативу Тинькофф-банка, т.к. основная часть их клиентов в лимиты укладывается и терять комиссионные банки не хотят.

Сейчас лимит переводов по СБП составляет 100 тыс.руб. в месяц.

ЦБ тоже задумывался о расширении лимитов, но анализ показал, что существующие лимиты полностью отвечают всем требованиям клиентов.

С 1 июля Сбер ввел комиссию 1,25% за переводы на карты других банков через сайты и приложения.

В статистике в лимиты по переводам не укладываются меньше 3% клиентов банков.