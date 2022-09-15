Ритейл уговаривает правительство продлить мораторий на банкротство

Ритейл просит о поддержке – продлить мораторий на банкротство до 1 марта 2023 года, пишет «Ъ». Бизнесу сейчас непросто из-за ухода иностранных поставщиков, дорогой логистики. Население покупает меньше, а арендаторы давят.

Мораторий на банкротство заработал в апреле. Он не позволяет кредиторам принудительно взыскивать долги или инициировать процедуру несостоятельности. Действие моратория заканчивается 1 октября.

Кроме того, у госорганов нет единой позиции, как применять мораторий. Приставы могут списать деньги со счетов должников, хотя на тех распространяется действие моратория.



Между тем, уже очевиден негативный эффект от отсутствия механизма взыскания средств с должников. Четверти российских компаний мораторий на банкротство навредил, платежная дисциплина упала. И правительство уже решило, что не будет продлевать эту меру поддержки.