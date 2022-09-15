Бюджет РФ предложено сократить. Речь идет не о конкретных статьях, а о мероприятиях

Минфин проинформировало ведомства о необходимости сокращения на 10% незащищенных расходов бюджета на 2023 год, сообщают «Ведомости».

Это не значит, что траты окажутся меньше, чем планировалось.

В общей сложности расходы на ближайшую трехлетку вырастут – как в реальном, так и в номинальном выражении.

Не планируется сокращать расходы на медицину, выплаты бюджетникам и пособия.

В бюджете будут учтены все расходы на задачи, которые были обозначены Президентом РФ.

О сокращении финансирования гособоронзаказа также речи не идет.

Секвестрирование (пропорциональное снижение расходных статей бюджета на определенную долю) обычно затрагивает расходы, которые связаны с государственным управлением, капитальные расходы.

Секвестр требуется для включения в бюджет новых расходов.

По мнению экспертов, бюджетная политика будущего года будет проводить секвестирование не по статьям затрат, а по конкретным мероприятиям.

Недавно, министр финансов заявил, что формирование бюджета на ближайшую трехлетку – сложная задача.