Бюджет РФ предложено сократить. Речь идет не о конкретных статьях, а о мероприятиях

Минфин проинформировало ведомства о необходимости сокращения на 10% незащищенных расходов бюджета на 2023 год, сообщают «Ведомости».
Это не значит, что траты окажутся меньше, чем планировалось.
В общей сложности расходы на ближайшую трехлетку вырастут – как в реальном, так и в номинальном выражении.
Не планируется сокращать расходы на медицину, выплаты бюджетникам и пособия.
В бюджете будут учтены все расходы на задачи, которые были обозначены Президентом РФ.
О сокращении финансирования гособоронзаказа также речи не идет.
Секвестрирование (пропорциональное снижение расходных статей бюджета на определенную долю) обычно затрагивает расходы, которые связаны с государственным управлением, капитальные расходы.
Секвестр требуется для включения в бюджет новых расходов.
По мнению экспертов, бюджетная политика будущего года будет проводить секвестирование не по статьям затрат, а по конкретным мероприятиям.
Недавно, министр финансов заявил, что формирование бюджета на ближайшую трехлетку – сложная задача.