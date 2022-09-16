Проверки

💣 Введут новые проверки бизнеса по антисанкциям и штрафы за них

ФНС и ФТС будут проверять, соблюдают ли бизнес и граждане меры воздействия (противодействия) по обеспечению финансовой стабильности РФ. Кто не соблюдает – тому штраф.

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На федеральном портале опубликованы два проекта Минфина:

  • с поправками в закон о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других стран (№ 127-ФЗ от 04.06.2018) и закон о госконтроле (№ 248-ФЗ от 31.07.2020);
  • с поправками в КоАП.
Компании и физлица будут обязаны представлять документы на проверку налоговикам или таможенникам по запрос. Срок ответа на запрос — 7 рабочих дней.

У банков и брокеров будет свой контролер по этим вопросам — Центробанк.

К мерам обеспечения финансовой стабильности, которые будут проверять, в частности, относятся такие меры:

  • запреты и ограничения на отдельные сделки, валютные операции;
  • особенности валютных операций;
  • необходимость получения специального разрешения на сделки и операции;
  • открытие спецсчетов;
  • обязательная продажа валютной выручки;
  • лимит валютных операций.
В КоАП введут новую статью 15.25.1.

Нарушителей будут штрафовать:

  • юрлиц и ИП — на 20% — 40% от суммы операции;
  • должностных лиц — на 20% — 40% от суммы операции, но не более 30 тыс. рублей.
Если нарушение не имеет денежного выражения, штрафы будут такие:

  • на граждан — от 1 до 1,5 тыс. рублей;
  • на ИП — от 2 до 3 тыс. рублей;
  • на должностных лиц — от 2 до 3 тыс. рублей;
  • на юрлиц — от 20 до 30 тыс. рублей.
В КоАп сказано, что штрафа резидентам за зачисление валюты на счет в иностранном банке не будет, если за 45 дней деньги были зачислены в российский банк.

Новые нормы заработают с 1 июля 2023 года.

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