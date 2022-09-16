💣 Введут новые проверки бизнеса по антисанкциям и штрафы за них

На федеральном портале опубликованы два проекта Минфина:
- с поправками в закон о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других стран (№ 127-ФЗ от 04.06.2018) и закон о госконтроле (№ 248-ФЗ от 31.07.2020);
- с поправками в КоАП.
Компании и физлица будут обязаны представлять документы на проверку налоговикам или таможенникам по запрос. Срок ответа на запрос — 7 рабочих дней.У банков и брокеров будет свой контролер по этим вопросам — Центробанк.
К мерам обеспечения финансовой стабильности, которые будут проверять, в частности, относятся такие меры:
- запреты и ограничения на отдельные сделки, валютные операции;
- особенности валютных операций;
- необходимость получения специального разрешения на сделки и операции;
- открытие спецсчетов;
- обязательная продажа валютной выручки;
- лимит валютных операций.
Нарушителей будут штрафовать:Если нарушение не имеет денежного выражения, штрафы будут такие:
- юрлиц и ИП — на 20% — 40% от суммы операции;
- должностных лиц — на 20% — 40% от суммы операции, но не более 30 тыс. рублей.
- на граждан — от 1 до 1,5 тыс. рублей;
- на ИП — от 2 до 3 тыс. рублей;
- на должностных лиц — от 2 до 3 тыс. рублей;
- на юрлиц — от 20 до 30 тыс. рублей.
Новые нормы заработают с 1 июля 2023 года.