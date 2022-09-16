Российский рынок рекламы сокращается

В 1 квартале 2022 года некоторые месяцы показывали положительную динамику, то 2 квартал стал кризисным для всех сегментов рынка рекламы, пишет «Интерфакс».

В некоторых сегментах сокращение составило больше 10-15%.

После роста на 5% в 1 квартале года, во втором квартале рынок рекламы сократился на 16%.

Заметим, что сократился не только спрос, но и предложение на рынке.

Стало меньше ресурсов, готовых размещать рекламу. Из-за таких изменений сократилось качество и разнообразие рекламы и используемых рекламных сервисов.

«Можно ожидать, что в дальнейшем остающиеся на российском рынке игроки сумеют в полном объеме удовлетворить спрос рекламодателей и компенсировать потери рынка интернет-рекламы», – сообщают в Ассоциации коммуникационных агентств России.

С 1 сентября вступили новые требования к рекламе в интернете.