Реклама

Российский рынок рекламы сокращается

В 1 полугодии 2022 года российский рынок рекламы сократился на 6% в годовом исчислении и составил 250 млрд руб.

Версия для печати

В 1 квартале 2022 года некоторые месяцы показывали положительную динамику, то 2 квартал стал кризисным для всех сегментов рынка рекламы, пишет «Интерфакс».

В некоторых сегментах сокращение составило больше 10-15%.

После роста на 5% в 1 квартале года, во втором квартале рынок рекламы сократился на 16%.

Заметим, что сократился не только спрос, но и предложение на рынке.

Стало меньше ресурсов, готовых размещать рекламу. Из-за таких изменений сократилось качество и разнообразие рекламы и используемых рекламных сервисов.

«Можно ожидать, что в дальнейшем остающиеся на российском рынке игроки сумеют в полном объеме удовлетворить спрос рекламодателей и компенсировать потери рынка интернет-рекламы», – сообщают в Ассоциации коммуникационных агентств России.

С 1 сентября вступили новые требования к рекламе в интернете.

Бухгалтеры, законно оптимизировать НДС и не попасть под «око» АСК НДС-2 возможно!

Кирилл Соппа — налоговый эксперт, который знает про АСК НДС-2 все. Вместе с ним вы разберетесь, как избежать рисков и построить систему выгодного налогового планирования.

Узнаете о лазейках в системе налоговиков АСК НДС-2 и научитесь:

• разбираться в законных налоговых схемах по НДС;
• вести грамотное налоговое планирование по НДС;
• понимать, как именно и под кого копают налоговики и как подготовиться к проверкам.

Получите видеоуроки эксперта со скидкой 49% за 5400 рублей. Смотрите программу курса здесь или заполните форму ниже — начните работать с НДС как профи.

Повышение квалификации

Налоговая оговорка

Налоговая оговорка. Как ФНС натравливает компании друг на друга и почему оговорка выгодна налоговой, а не вам

Налоговики все чаще предлагают компаниям прописать в договоре пункт о налоговой оговорке. Рассказываем, что будет, если все-таки включить этот пункт в договор. Спойлер: налоговая в любом случае будет в плюсе.

Налоговая оговорка. Как ФНС натравливает компании друг на друга и почему оговорка выгодна налоговой, а не вам
Эквайринг

Как малому бизнесу сэкономить на эквайринге

За время действия ограничений на эквайринговые комиссии бизнес привык к низким тарифам. Возвращаться к повышенным издержкам никто не желает. Да и в целом, по мнению бизнеса, эквайринг — дорогое удовольствие, а сориентироваться на рынке предложений, просчитать все варианты и не прогадать — сложная задача. Но есть способы сэкономить без потери времени и сил.

Как малому бизнесу сэкономить на эквайринге

Мероприятия

Разместить
НДФЛ

Семьям с детьми дадут льготу по НДФЛ при продаже земли. Но при условии, что вырученные деньги не пойдут на бизнес

Сейчас при продаже квартиры или дома можно не платить НДФЛ при любом сроке владения, если у вас есть как минимум 2 детей и вместо старого жилья вы покупаете новое. Такое же правило будет для земли и хозпостроек. Но будет новый запрет по трате денег.

НДС

❗ Отель может взять на вычет НДС с аванса, только если вернул 20% от суммы клиенту

С 1 июля услуги гостиниц облагаются НДС 0%. До этой даты была ставка 20% и люди бронировали номера по НДС 20%. С этой предоплаты отель уже заплатил НДС. Чтобы теперь принять его к вычету, надо соблюсти условие.

Читать еще