Электронные трудовые книжки

❗ Вместо СЗВ-ТД данные для электронной трудовой книжки будут в форме ЕФС-1. Туда же войдут договоры ГПХ

После объединения ПФР и ФСС в 2023 году отменят форму СЗВ-ТД. Данные о приемах-увольнениях, стаже, зарплате и т.д. надо будет включать в большой единый отчет ЕФС-1. Для данных о трудовой деятельности там будет подраздел 1.1.

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❗ Вместо СЗВ-ТД данные для электронной трудовой книжки будут в форме ЕФС-1. Туда же войдут договоры ГПХ

Основное отличие в том, что с 2023 года в СФР надо будет передавать сведения не только о трудовой, но и иной деятельности, то есть по договорам ГПХ.

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Речь идет о таких договорах, по которым начисляются страховые взносы:

  • о выполнении работ (оказании услуг);
  • авторского заказа;
  • об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;
  • издательские лицензионные;
  • лицензионные о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства;
  • о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе.

Для договоров ГПХ будут новые виды мероприятий, которые надо указывать в графе 3:

  • НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ;
  • ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ.

Срок сдачи этого подраздела:

  • при приеме при увольнении — на следующий рабочий день;
  • при заключении и прекращении договора ГПХ — на следующий рабочий день;
  • при переводе на другую постоянную работу — до 25 числа следующего месяца;
  • при выборе бумажной или электронной трудовой книжки — до 25 числа следующего месяца.

Проект новой формы ЕФС-1 размещен на федеральном портале.

О том, какие разделы и подразделы включены в форму ЕФС-1, мы тоже рассказывали.

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