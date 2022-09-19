❗ Вместо СЗВ-ТД данные для электронной трудовой книжки будут в форме ЕФС-1. Туда же войдут договоры ГПХ

Основное отличие в том, что с 2023 года в СФР надо будет передавать сведения не только о трудовой, но и иной деятельности, то есть по договорам ГПХ.Речь идет о таких договорах, по которым начисляются страховые взносы:
- о выполнении работ (оказании услуг);
- авторского заказа;
- об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;
- издательские лицензионные;
- лицензионные о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства;
- о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе.
Для договоров ГПХ будут новые виды мероприятий, которые надо указывать в графе 3:
- НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ;
- ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ.
Срок сдачи этого подраздела:
- при приеме при увольнении — на следующий рабочий день;
- при заключении и прекращении договора ГПХ — на следующий рабочий день;
- при переводе на другую постоянную работу — до 25 числа следующего месяца;
- при выборе бумажной или электронной трудовой книжки — до 25 числа следующего месяца.
Проект новой формы ЕФС-1 размещен на федеральном портале.
О том, какие разделы и подразделы включены в форму ЕФС-1, мы тоже рассказывали.