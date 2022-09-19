❗ Вместо СЗВ-ТД данные для электронной трудовой книжки будут в форме ЕФС-1. Туда же войдут договоры ГПХ

Основное отличие в том, что с 2023 года в СФР надо будет передавать сведения не только о трудовой, но и иной деятельности, то есть по договорам ГПХ. Речь идет о таких договорах, по которым начисляются страховые взносы:

о выполнении работ (оказании услуг);

авторского заказа;

об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;

издательские лицензионные;

лицензионные о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства;

о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе.

Для договоров ГПХ будут новые виды мероприятий, которые надо указывать в графе 3:

НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ;

ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ.

Срок сдачи этого подраздела: при приеме при увольнении — на следующий рабочий день ;

; при заключении и прекращении договора ГПХ — на следующий рабочий день ;

; при переводе на другую постоянную работу — до 25 числа следующего месяца ;

; при выборе бумажной или электронной трудовой книжки — до 25 числа следующего месяца.

Проект новой формы ЕФС-1 размещен на федеральном портале.

О том, какие разделы и подразделы включены в форму ЕФС-1, мы тоже рассказывали.