❗ Для договоров ГПХ в форме ЕФС-1 надо будет указывать коды выполняемой функции. Их всего пять

О том, что подраздел формы ЕФС-1 с 2023 года будет включать данные по договорам ГПХ, мы рассказывали здесь.

Коды для договоров ГПХ такие:

Код Вид договора ДГПХ договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг) ДАВТ договор авторского заказа ДОИП договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства ИЗЛД издательский лицензионный договор ЛДПИ лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе

Что касается трудовых договоров, то по ним в части кода ничего не меняется. Код по-прежнему состоит из пяти цифровых знаков в формате «XXXX.X», где:

первые четыре знака — код наименования группы занятий в ОКЗ;

пятый знак — контрольное число.

Например, для бухгалтеров код 2411.6.

Кстати, подобрать код для форм СЗВ-ТД и ЕФС-1 поможет наш бесплатный сервис – Подбор кода должности для СЗВ-ТД из ОКЗ.

Код фукнции надо будет заполнять для таких мероприятий:

ПРИЕМ;

ПЕРЕВОД;

УВОЛЬНЕНИЕ;

НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ;

ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ.