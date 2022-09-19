Отчетность в ПФР

❗ Для договоров ГПХ в форме ЕФС-1 надо будет указывать коды выполняемой функции. Их всего пять

Сейчас при сдаче формы СЗВ-ТД при приеме и переводе надо заполнять графу 6 «Код выполняемой функции». В 2023 году эта обязанность сохранится. Но в новой форме сведений надо будет заполнять эту графу не только для трудовых договоров, но и для ГПХ.

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О том, что подраздел формы ЕФС-1 с 2023 года будет включать данные по договорам ГПХ, мы рассказывали здесь.

Коды для договоров ГПХ такие:

Код

Вид договора

ДГПХ

 договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг)

ДАВТ

 договор авторского заказа

ДОИП

 договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства

ИЗЛД

 издательский лицензионный договор

ЛДПИ

 лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе

Что касается трудовых договоров, то по ним в части кода ничего не меняется. Код по-прежнему состоит из пяти цифровых знаков в формате «XXXX.X», где:

  • первые четыре знака — код наименования группы занятий в ОКЗ;
  • пятый знак — контрольное число.
Например, для бухгалтеров код 2411.6.

Кстати, подобрать код для форм СЗВ-ТД и ЕФС-1 поможет наш бесплатный сервис – Подбор кода должности для СЗВ-ТД из ОКЗ.

Код фукнции надо будет заполнять для таких мероприятий:

  • ПРИЕМ;
  • ПЕРЕВОД;
  • УВОЛЬНЕНИЕ;
  • НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ;
  • ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ.
Проект новой формы ЕФС-1 размещен на федеральном портале.

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