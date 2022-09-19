❗ Для договоров ГПХ в форме ЕФС-1 надо будет указывать коды выполняемой функции. Их всего пять

О том, что подраздел формы ЕФС-1 с 2023 года будет включать данные по договорам ГПХ, мы рассказывали здесь.
Коды для договоров ГПХ такие:
|Код
|Вид договора
|ДГПХ
|договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг)
|ДАВТ
|договор авторского заказа
|ДОИП
|договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства
|ИЗЛД
|издательский лицензионный договор
|ЛДПИ
|лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе
- первые четыре знака — код наименования группы занятий в ОКЗ;
- пятый знак — контрольное число.
Кстати, подобрать код для форм СЗВ-ТД и ЕФС-1 поможет наш бесплатный сервис – Подбор кода должности для СЗВ-ТД из ОКЗ.Код фукнции надо будет заполнять для таких мероприятий:
- ПРИЕМ;
- ПЕРЕВОД;
- УВОЛЬНЕНИЕ;
- НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ;
- ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ.