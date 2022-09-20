При увольнении сотрудника в аналоге формы СЗВ-ТД надо будет указывать специальный код

Коды причин увольнения для формы ЕФС-1 приведены в классификаторе к порядку заполнения. Проект размещен на федеральном портале.
В графе 7 надо будет указывать:
- код причины увольнения (из классификатора);
- причину прекращения трудового договора (строго по норме ТК или иного закона).
Например, при увольнении по собственному желанию код будет такой: п3ч1с77тк.
Он соответствует пункту 3 части 1 статьи 77 ТК РФ и формулировке «Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
При увольнении работников прокуратуры в связи с утратой доверия код будет: с41.9фз2202-1 (по статье 41.9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1).
В случае прекращения договора ГПХ графа 7 не заполняется.