Электронные трудовые книжки

При увольнении сотрудника в аналоге формы СЗВ-ТД надо будет указывать специальный код

Сейчас в форме СЗВ-ТД указывают причину увольнения и соответствующую ей норму ТК (или иного закона). С 2023 года надо будет еще указывать код.

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Коды причин увольнения для формы ЕФС-1 приведены в классификаторе к порядку заполнения. Проект размещен на федеральном портале.

В графе 7 надо будет указывать:

  • код причины увольнения (из классификатора);
  • причину прекращения трудового договора (строго по норме ТК или иного закона).

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Например, при увольнении по собственному желанию код будет такой: п3ч1с77тк.

Он соответствует пункту 3 части 1 статьи 77 ТК РФ и формулировке «Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

При увольнении работников прокуратуры в связи с утратой доверия код будет: с41.9фз2202-1 (по статье 41.9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1).

В случае прекращения договора ГПХ графа 7 не заполняется.

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